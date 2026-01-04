Джордж Расселл: «Идеал – это то, как «Мерседес» работал с Хэмилтоном и Боттасом»

Расселл назвал свой идеал работы с напарником.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал слухи о том, что в будущем Макс Ферстаппен может присоединиться к команде из Бракли.

«Я не переживаю о том, что могу потерять место. Как команда вы, очевидно, хотите сильнейшую пару пилотов, так что будете бороться за лучших пилотов на рынке. Ферстаппен – просто лучший пилот в пелотоне на данный момент.

С какой стороны ни посмотришь, когда ты берешь в одну команду лучших пилотов, то рано или поздно неизбежно произойдет конфликт. То, как «Мерседес» работал с Льюисом [Хэмилтоном] и Валттери [Боттасом ], – это идеал», – сказал Расселл .

