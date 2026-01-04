  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Хюлькенберг: «В 2025-м «Заубер» добился значительного прогресса. Команда в хорошем положении»
0

Нико Хюлькенберг: «В 2025-м «Заубер» добился значительного прогресса. Команда в хорошем положении»

Хюлькенберг доволен работой «Ауди».

Пилот «Ауди» (сезон-2025 команда провела как «Заубер») Нико Хюлькенберг оценил работу коллектива в прошедшем сезоне и поделился ожиданиями от 2026-го.

«Мы начали сезон слабее, чем ожидали, ниже нашего уровня и потенциала. Но начиная с этапа в Барселоне, мы многое исправили и финишировали в очках во многих гонках. Надеюсь [что это стало хорошей основой для подготовки к 2026-му].

В любом случае в прошедшем году нам удалось добиться значительного прогресса. Не только с точки зрения темпа на трассе, но и в плане командной работы, коммуникации и организации рабочего процесса. Мы сделали четкие шаги вперед – это позволяет мне считать, что мы в хорошем положении», – сказал Хюлькенберг.

Сколько стоят команды «Ф-1»? Все вместе – $34,2 млрд, самая дешевая – $1,7 млрд!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoЗаубер
logoНико Хюлькенберг
logoАуди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Хэмилтону и его гоночному инженеру следует отправиться в отпуск вместе»
вчера, 17:57
Ланс Стролл: «Сама идея нового регламента немного печалит. Все пилоты «Ф-1» согласны с этим»
вчера, 17:38
Дакар-2026. Де Мевиус выиграл 1-й этап в классе внедорожников, Канет – лучших среди мотоциклов, Лопрайс – лидер в категории грузовиков
вчера, 16:50
Арвид Линдблад: «Во время практики в Мексике чувствовал очень большое давление из-за того, что Ферстаппен боролся за титул»
вчера, 15:00
Серхио Перес о захвате Мадуро: «Свободная Венесуэла🤍❤️»
вчера, 14:01Фото
Джордж Расселл: «Идеал – это то, как «Мерседес» работал с Хэмилтоном и Боттасом»
вчера, 13:06
Арвид Линдблад о дебюте в «Ф-1»: «Привык к тому, что каждый год меня бросают в омут с головой»
вчера, 10:53
«Тупейший ублюдок». Пилот «Фольксвагена» перевернулся во время пролога «Дакара»
вчера, 10:07Видео
Изак Аджар о бывших напарниках Ферстаппена: «Каждый считает себя особенным. Думаешь, что справишься – а затем тебя уничтожают»
вчера, 09:56
Шарль Леклер: «Ненавижу говорить об «Ф-1» как о работе, поскольку всегда любил пилотировать»
вчера, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00