Нико Хюлькенберг: «В 2025-м «Заубер» добился значительного прогресса. Команда в хорошем положении»

Хюлькенберг доволен работой «Ауди».

Пилот «Ауди » (сезон-2025 команда провела как «Заубер ») Нико Хюлькенберг оценил работу коллектива в прошедшем сезоне и поделился ожиданиями от 2026-го.

«Мы начали сезон слабее, чем ожидали, ниже нашего уровня и потенциала. Но начиная с этапа в Барселоне, мы многое исправили и финишировали в очках во многих гонках. Надеюсь [что это стало хорошей основой для подготовки к 2026-му].

В любом случае в прошедшем году нам удалось добиться значительного прогресса. Не только с точки зрения темпа на трассе, но и в плане командной работы, коммуникации и организации рабочего процесса. Мы сделали четкие шаги вперед – это позволяет мне считать, что мы в хорошем положении», – сказал Хюлькенберг.

