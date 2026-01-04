Арвид Линдблад о дебюте в «Ф-1»: «Привык к тому, что каждый год меня бросают в омут с головой»

Линдблад готов к дебюту в «Ф-1».

Новичок «Рейсинг Буллз » поделился мыслями о грядущем дебюте в «Формуле-1».

«Я довольно быстро поднялся по карьерной лестнице. В каждой категории я провел один сезон, так что я привык к тому, что каждый год меня бросают в омут с головой. Конечно, это поможет мне [адаптироваться в «Ф-1»], ведь я привык к таким ситуациям.

Но с другой стороны, я еще не выступал в «Ф-1», так что не знаю, что меня ждет. Нужно посмотреть. Мне нужно усердно работать, ведь это самый серьезный шаг, который я когда-либо делал», – сказал Линдблад .

