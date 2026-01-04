  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар о бывших напарниках Ферстаппена: «Каждый считает себя особенным. Думаешь, что справишься – а затем тебя уничтожают»
7

Изак Аджар о бывших напарниках Ферстаппена: «Каждый считает себя особенным. Думаешь, что справишься – а затем тебя уничтожают»

Аджар назвал главную ошибку прошлых напарников Ферстаппена.

Новичок «Ред Булл» поделился мнением о том, в чем была главная ошибка его предшественников – бывших напарников Макса Ферстаппена.

«Думаю, они мыслили по-другому. Каждый считает себя особенным. Ты приходишь в команду и думаешь, что справишься, ведь Макс – тоже человек. А затем тебя уничтожают. И дальше начинается эффект снежного кома.

Мы говорим о лучшем пилоте в пелотоне, так что с очень высокой вероятностью я буду медленнее в начале года. Поэтому лучше смириться с этим уже сейчас и просто двигаться к цели. Конечно, я надеюсь, что смогу быть таким же быстрым. Я надеюсь, но в действительности шансов мало», – сказал Аджар.  

Изак Аджар: «У Ферстаппена нет пилотажного стиля. Он адаптируется к тому, что есть»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Арвид Линдблад: «Во время практики в Мексике чувствовал очень большое давление из-за того, что Ферстаппен боролся за титул»
сегодня, 15:00
Серхио Перес о захвате Мадуро: «Свободная Венесуэла🤍❤️»
сегодня, 14:01Фото
Джордж Расселл: «Идеал – это то, как «Мерседес» работал с Хэмилтоном и Боттасом»
сегодня, 13:06
Нико Хюлькенберг: «В 2025-м «Заубер» добился значительного прогресса. Команда в хорошем положении»
сегодня, 12:34
Арвид Линдблад о дебюте в «Ф-1»: «Привык к тому, что каждый год меня бросают в омут с головой»
сегодня, 10:53
«Тупейший ублюдок». Пилот «Фольксвагена» перевернулся во время пролога «Дакара»
сегодня, 10:07Видео
Шарль Леклер: «Ненавижу говорить об «Ф-1» как о работе, поскольку всегда любил пилотировать»
сегодня, 09:00
Николас Томбасис: «В 2026-м поначалу ключевым фактором будет двигатель – а именно ДВС»
сегодня, 08:25
Хэмильтон ведет Met Gala и дизайнит коллекцию Dior. Как еще автоспорт влияет на моду?
сегодня, 08:00Спецпроект
Пьер Гасли: «Более чем готов воспользоваться возможностью побороться за титул – если она появится»
вчера, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00