Изак Аджар о бывших напарниках Ферстаппена: «Каждый считает себя особенным. Думаешь, что справишься – а затем тебя уничтожают»

Аджар назвал главную ошибку прошлых напарников Ферстаппена.

Новичок «Ред Булл » поделился мнением о том, в чем была главная ошибка его предшественников – бывших напарников Макса Ферстаппена .

«Думаю, они мыслили по-другому. Каждый считает себя особенным. Ты приходишь в команду и думаешь, что справишься, ведь Макс – тоже человек. А затем тебя уничтожают. И дальше начинается эффект снежного кома.

Мы говорим о лучшем пилоте в пелотоне, так что с очень высокой вероятностью я буду медленнее в начале года. Поэтому лучше смириться с этим уже сейчас и просто двигаться к цели. Конечно, я надеюсь, что смогу быть таким же быстрым. Я надеюсь, но в действительности шансов мало», – сказал Аджар.

