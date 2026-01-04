«Тупейший ублюдок». Пилот «Фольксвагена» перевернулся во время пролога «Дакара»

На «Дакаре» произошел первый серьезный инцидент.

Пилот Даниэль Шредер, выступающий за рулем «Фольксвагена » Amarok, не сумел добраться до финиша пролога «Дакара».

По ходу заезда гонщик потерял управление и перевернулся.

«Я самый большой и тупой ублюдок здесь», – яростно кричал пилот после схода.

