  • «Тупейший ублюдок». Пилот «Фольксвагена» перевернулся во время пролога «Дакара»
На «Дакаре» произошел первый серьезный инцидент.

Пилот Даниэль Шредер, выступающий за рулем «Фольксвагена» Amarok, не сумел добраться до финиша пролога «Дакара».

По ходу заезда гонщик потерял управление и перевернулся.

«Я самый большой и тупой ублюдок здесь», – яростно кричал пилот после схода.

Дакар-2026. Экстрем показал лучшее время, Гатри – 2-й, Де Мевиус – 3-й, Аль-Аттия – 4-й, Сайнс-старший – 8-й, Леб – 17-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Дакара»
