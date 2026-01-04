  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Ненавижу говорить об «Ф-1» как о работе, поскольку всегда любил пилотировать»
Шарль Леклер: «Ненавижу говорить об «Ф-1» как о работе, поскольку всегда любил пилотировать»

Леклер ответил, как «Ф-1» влияет на его личную жизнь.

Пилот «Феррари» рассказал, как старается разделять гонки и личную жизнь и насколько хорошо у него это получается.

«Порой хочется просто провести время с мамой и пожить обычной жизнью – и сейчас это немного сложнее.

Новость о помолвке не была такой уж частной, поскольку мы сами поделились ею! Нам приятно делиться такими позитивными новостями с людьми, которые поддерживают нас.

Конечно, трудно разделять «Ф-1» и личную жизнь, особенно с учетом того, что «Формула-1» играет большую роль в моей жизни. Я имею в виду, я работал… Ненавижу говорить об этом как о работе, поскольку я всегда любил пилотировать. Я занимаюсь этим всю жизнь – и это много значит для меня.

Все, что у меня есть, – это семья, друзья и гонки. Когда ты относишься к чему-то со страстью, то полностью проживаешь эти моменты. А это значит, что возникшие эмоции могут в определенной степени сказаться на личной жизни.

Если я проведу очень плохую гонку, то вернусь домой огорченным. Если выступлю хорошо, то вернусь более счастливым. Но, думаю, с опытом ты стараешься разграничить эти две сферы жизни как можно сильнее – ведь в конце концов необходимо перезагрузиться.

После каждой гонки моя задача – отдохнуть и отвлечься, независимо оттого, была ли гонка хорошей или плохой», – сказал Леклер.   

Шарль Леклер: «Хочется чуть больше приватности в некоторых вопросах. Но не могу ни на что жаловаться»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
