Николас Томбасис: «В 2026-м поначалу ключевым фактором будет двигатель – а именно ДВС»

В ФИА назвали определяющий фактор в сезоне-2026.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис ответил на вопрос о ключевом факторе в 2026-м.

С новым регламентом болиды изменятся полностью – как с точки зрения аэродинамики, так и с точки зрения моторов. В связи с этим перед началом сезона довольно непросто сделать вывод о том, что именно сыграет ключевую роль в новой расстановке сил.

«Я бы сказал, что поначалу ключевым фактором будет двигатель – а именно ДВС. У нас есть новички и новые правила относительно ДВС, так что мы ожидаем, что в начале сезона будет заметна разница [между соперниками].

Но мы также считаем, что создали процессы, которые, скажем так, позволят другим постепенно нагнать лидеров. Поэтому мы уверены, что ситуация с разницей в темпе будет временным явлением.

Еще у нас новые правила относительно аэродинамики. Естественно, некоторые решения будут лучше, некоторые – хуже. В течение первых шести месяцев или года пелотон будет постепенно уплотняться.

Не думаю, что в 2026-м борьба будет такой же плотной, как в прошлом году. Однако позже болиды могут стать даже ближе друг к другу, чем в 2025-м», – отметил Томбасис.

