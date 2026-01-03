Пьер Гасли: «Более чем готов воспользоваться возможностью побороться за титул – если она появится»

Гасли готов побороться за титул, если появится возможность.

Пилот «Альпин » оценил свои шансы побороться за титул в сезоне-2026.

«Никогда не прекращал усердно трудиться. Я знаю, чего хочу достичь, и знаю свой потенциал.

Я вижу, как пилоты наподобие Шарля [Леклера], Ландо [Норриса] и Джорджа [Расселла] получают шанс и сияют. Чтобы бороться с ними, мне нужна подходящая машина.

Когда возможность появится, я ею воспользуюсь. Я готов. На самом деле, я более чем готов не упустить такую возможность, если она появится», – сказал Гасли .

