Оскар Пиастри о конфликте с «Альпин» в 2022-м: «Вспоминаю об этом со смехом»

Пиастри поделился мыслями о скандальной ситуации с «Альпин» в 2022-м.

Пилот «Макларена » рассказал, как воспринял в 2022-м объявление «Альпин» о контракте с ним на следующий сезон.

После новости о переходе Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» французская команда опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что Оскар Пиастри станет ее гонщиком в 2023-м. Однако затем австралиец опубликовал пост с опровержением новости и перешел в «Макларен».

Дело дошло до CRB (Contract Recognition Board – совета по признанию контрактов) при ФИА, где одобрили переход Пиастри в британский коллектив.

«Я понимал, что это будет громкая история. У меня были причины так поступить. Нельзя сказать, что я просто пытался заявить, что не буду выступать в гонках [за «Альпин »]. Сейчас я вспоминаю об этом отчасти со смехом.

Но в тот момент было несмешно. Все дошло до CRB и решилось в мою пользу, но ситуация была напряженной», – сказал Пиастри.

