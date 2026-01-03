Эндрю Шовлин: «Как только Антонелли чему-то научился, это надолго остается его памяти. Кими не повторяет ошибки»

В «Мерседесе» оценили выступления Антонелли в сезоне-2025.

Главный гоночный инженер «Мерседеса » Эндрю Шовлин высказался о прогрессе Кими Антонелли по ходу прошедшего сезона.

«Мы ожидали, что длинные отрезки будут даваться ему труднее всего. Но он сходу продемонстрировал сильный темп. Куда больше времени ушло на работу над темпом на быстром круге. Ему нужно было научиться доверять шинам и работать с их температурой – это ключевой момент.

Теперь он гораздо лучше понимает особенности гоночного уик-энда. Он всегда был способен хорошо описать поведение машины – а это одна из важнейших вещей.

Внося изменения в настройки, он создает базу данных. Ключевой момент заключается в том, чтобы научиться понимать, как сильно нужно атаковать, чтобы не переборщить. Будапешт – пример, когда он перестарался. Ближе к концу года, когда результаты стали лучше, он порой мог переатаковать в третьем сегменте после сильных Q1 и Q2.

Некоторые детали пилоты с большим опытом освоили не без труда. Что здорово в случае с Кими, так это то, что как только он чему-то научился, то это надолго остается в его памяти. Он не повторяет ошибки. Мы с ним движемся в правильном направлении», – отметил Шовлин.

