Фернандо Алонсо стал владельцем «Мерседеса» CLK GTR. Стоимость машины оценивается примерно в 10 млн долларов
Алонсо приобрел редкий «Мерседес».
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был замечен на улицах Монако за рулем спорткара «Мерседес» CLK GTR, известного по выступлениям в «24 часах Ле-Мана».
Данная модель считается редкой, а ее стоимость оценивается в 10 млн долларов и выше.
Примечателен номер машины Алонсо – 1414, что отсылает к номеру, под которым испанец выступает в гонках (№14).
Видео: аккаунт ExtraFutbol в соцсетях
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
