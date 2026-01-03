Фернандо Алонсо стал владельцем «Мерседеса» CLK GTR. Стоимость машины оценивается примерно в 10 млн долларов

Алонсо приобрел редкий «Мерседес».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо был замечен на улицах Монако за рулем спорткара «Мерседес » CLK GTR, известного по выступлениям в «24 часах Ле-Мана».

Данная модель считается редкой, а ее стоимость оценивается в 10 млн долларов и выше.

Примечателен номер машины Алонсо – 1414, что отсылает к номеру, под которым испанец выступает в гонках (№14).

Видео: аккаунт ExtraFutbol в соцсетях

