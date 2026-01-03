Дакар-2026. Экстрем показал лучшее время, Гатри – 2-й, Де Мевиус – 3-й, Аль-Аттия – 4-й, Сайнс-старший – 8-й, Леб – 17-й
Завершился пролог ралли-рейда «Дакар-2026» в Саудовской Аравии.
Лучшее время в зачете внедорожников показал Маттиас Экстрем. В зачете мотоциклов первое место занял Эдгар Кане.
Основная гонка начнется 4 января.
Ралли Дакар
3 января 2026 года
Пролог
Внедорожники
1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») – 10.48
2. Митч Гатри (США, «Форд») +0,08…
3. Гийом де Мевиус (Бельгия, «Мини») +0.08…
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +0.08…
6. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +0.14…
8. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +0.15…
17. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +0.34…
18. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +0.34…
25. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +0.48…
37. Стефан Петерансель (Франция, «Дефендер») +01.19…
47. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +01.38…
Мотоциклы
1. Эдгар Кане (Испания, «КТМ») – 11.31
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +0.03…
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.05…
Грузовики
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +13.05
2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +0.03…
3. Герт Хузинк (Нидерландны, «Рено») +0.06…
