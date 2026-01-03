Дакар-2026. Экстрем показал лучшее время, Гатри – 2-й, Де Мевиус – 3-й, Аль-Аттия – 4-й, Сайнс-старший – 8-й, Леб – 17-й

Завершился пролог ралли-рейда «Дакар-2026» в Саудовской Аравии.

Лучшее время в зачете внедорожников показал Маттиас Экстрем. В зачете мотоциклов первое место занял Эдгар Кане.

Основная гонка начнется 4 января.

Ралли Дакар

3 января 2026 года

Пролог

Внедорожники

1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») – 10.48

2. Митч Гатри (США, «Форд») +0,08…

3. Гийом де Мевиус (Бельгия, «Мини») +0.08…

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +0.08…

6. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +0.14…

8. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +0.15…

17. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +0.34…

18. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +0.34…

25. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +0.48…

37. Стефан Петерансель (Франция, «Дефендер») +01.19…

47. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +01.38…

Мотоциклы

1. Эдгар Кане (Испания, «КТМ») – 11.31

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +0.03…

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.05…

Грузовики

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +13.05

2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +0.03…

3. Герт Хузинк (Нидерландны, «Рено») +0.06…

Расписание этапов «Дакара-2026»

