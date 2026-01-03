Шарль Леклер: «Хочется чуть больше приватности в некоторых вопросах. Но не могу ни на что жаловаться»
Пилот «Феррари» рассказал, как изменилась его жизнь за годы выступлений в «Ф-1».
«Я прошел через три стадии. Есть первая, когда ты все еще никто. Люди тебя не узнают. Это был мой первый год в «Ф-1». Тебя только-только начинают узнавать на улицах.
Вторая стадия – это когда тебя останавливают все чаще и чаще. И поначалу тебе это нравится. Ведь быть пилотом «Формулы-1» – это мечта. Особенно если ты пилот «Феррари». Куда бы я ни пошел, меня очень сильно поддерживают – это нечто особенное. И я был и буду благодарен за это.
А потом наступает третья стадия. Ты хочешь чуть больше приватности в некоторых вопросах. В конце концов мне повезло, что я занимаюсь тем, что люблю, выступаю за команду, в которой всегда мечтал оказаться, и получаю невероятную поддержку.
Да, у меня меньше приватности. Это можно исправить, но нужно самому все как можно лучше организовать – и на это уйдет больше сил, чем если бы я жил обычной жизнью! Но все это сочетается со множеством положительных вещей, так что здесь нет проблемы. Я не могу ни на что жаловаться», – отметил Леклер.