  • Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Феррари» там же, где всегда. Не думаю, что Хэмилтон справится с этой проблемой»
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Феррари» там же, где всегда. Не думаю, что Хэмилтон справится с этой проблемой»

Даннер считает проблемы «Феррари» привычными.

Бывший пилот «Ф-1» Кристиан Даннер подчеркнул, что в трудностях «Феррари» нет ничего необычного.

Скудерия завершила сезон-2025 на четвертом месте в Кубке конструкторов.

«Они там же, где всегда. Они всегда будут такими. Пино [Альеви, известный итальянский журналист] сказал мне: «Мы видели такое и прежде. И позволь мне сказать: мы продолжим наблюдать подобное».

Иными словами, итальянец, который любит свою «Феррари» больше всего, понимает, что так было всегда – и в ближайшее время это не изменится.

Льюис [Хэмилтон] хотел разобраться с этим. Он знает, как все устроено в английских командах. Но не думаю, что он справится с подобной ситуацией», – сказал Даннер.

Себастьян Феттель: «Сказал Хэмилтону учить итальянский язык. Это очень важно для лучшего понимания «Феррари»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Magazin.com
