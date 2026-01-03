  • Спортс
Изак Аджар: «У Ферстаппена нет пилотажного стиля. Он адаптируется к тому, что есть»

Аджар назвал главную силу Ферстаппена.

Новичок «Ред Булл» ответил на вопрос, задумывался ли он о том, сможет ли одолеть напарника Макса Ферстаппена.

«Если бы был еще один год в рамках этих правил, то тут без шансов. Но наверняка знать нельзя. Возможно, мне вполне подходит метод борьбы с ним. Но в то же время это Макс Ферстаппен.

У него нет пилотажного стиля. Он адаптируется к тому, что есть, – и именно в этом его сила. За рулем болида следующего сезона он будет так же хорош, как за рулем машины 2025-го и позапрошлого года. Он постоянно адаптируется», – отметил Аджар.

Изак Аджар: «Мог бы позволить себе отдохнуть, но в чем смысл?»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoИзак Аджар
