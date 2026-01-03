Себастьян Феттель о последних сезонах за «Феррари»: «Леклер был так полон энергии. Я же был избалован»

Феттель объяснил трудности в последние годы выступлений за «Феррари».

Четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель поделился мнением о спаде в результатах, с которым столкнулся в годы выступлений за «Феррари».

Немец пилотировал болид Скудерии с 2015 по 2020 год.

«Я пришел в «Формулу-1» в 2007-м. Мне кажется, что уже в 2010-м – когда мне удалось взять титул – я оказался на пике своей карьеры. Затем в 2011-м я был еще больше готов выиграть чемпионат, чем в 2010-м. Я провел несколько очень сильных сезонов.

Однако к 2020-му у меня начался спад, и я рад, что теперь могу это сказать, ведь в действительности у меня уже не было того рвения вперед.

Шарль [Леклер ] был так полон энергии. Я же был избалован. Я выиграл четыре титула, так много гонок и поулов. Для меня имела значение только победа – таким спортсменом я был. Я хотел побеждать, хотел самый крупный трофей, прочувствовать тот самый момент на подиуме, когда я знал, что выиграл гонку. Я хотел испытывать то самое чувство в понедельник, когда можно было сказать: «Я выиграл последнюю гонку, мне очень хорошо». Но это чувство быстро проходит.

Затем появился Шарль. Мы финишировали на 5-м и 6-м месте, и он был вне себя от радости – потому что у него была другая фаза карьеры, он впервые оказался за рулем быстрой машины. Думаю, именно тогда у меня возникли трудности.

2020-й был странным годом из-за ковида. У меня появилась возможность сделать перерыв и насладиться временем с семьей. В тот момент я начал понимать, что мои дети растут, начал осознавать проблемы нашего мира. Думаю, именно тогда я прошел свой пик карьеры», – сказал Феттель.

