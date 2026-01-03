Логан Сарджент примет участие в «24 часах Дайтоны»
Сарджент дебютирует в «24 часах Дайтоны».
Бывший пилот «Ф-1» Логан Сарджент впервые выступит в известном марафоне «24 часа Дайтоны» в составе команды «Эра Моторспорт» из категории LMP2.
Напарниками американца будут чемпион WEC Фердинанд Габсбург и пионер в области технологий Навин Рао. Кроме того, ожидается объявление о четвертом члене экипажа – с «серебряной» категорией ФИА.
Уик-энд «24 часов Дайтоны» пройдет с 22 по 25 января.
