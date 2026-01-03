  • Спортс
  • Оскар Пиастри: «Мне еще есть над чем работать. В некоторых ситуациях поступил бы иначе»
Оскар Пиастри: «Мне еще есть над чем работать. В некоторых ситуациях поступил бы иначе»

Пиастри высказался об итогах сезона-2025.

Пилот «Макларена» рассказал об отношении к результатам прошедшего сезона «Ф-1».

«У меня было очень много успешных моментов в этом сезоне, очень многое, что стало приятными воспоминаниями. Уверенность в себе и в своих способностях, которую я обрел за этот год, останется со мной навсегда.

Конечно, мне еще есть над чем работать. Были некоторые ситуации, в которых я бы поступил иначе – уверен, команда тоже думает об этом. Но в будущем все это позволит мне стать сильнее. Надеюсь, впереди у нас несколько успешных лет», – сказал Пиастри.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
