Изак Аджар: «Мог бы позволить себе отдохнуть, но в чем смысл?»

Аджар рассказал о подготовке к сезону-2026.

Новичок «Ред Булл » поделился мыслями о повышении в основную команду, после того как провел дебютный сезон в «Ф-1» в «Рейсинг Буллз ».

«Чтобы попасть в «Ред Булл», мне пришлось отлично выступить за «Рейсинг Буллз». Я не обращал внимание на то, чем занимались крупные фигуры – но теперь мой подход изменится.

Не могу дождаться, когда отправлюсь в Милтон-Кейнс и начну там работу. Весело не будет, но я уверен, что смогу изменить ситуацию к лучшему.

Болид пока не готов, и у нас есть только один доступный инструмент – симулятор. Так что работы много. Я мог бы позволить себе отдохнуть, но в чем смысл?

Цель – принять, что в первый месяц я буду медленнее [Макса Ферстаппена]. Думаю, с таким подходом будет очень непросто. Смотреть на данные и видеть, как у тебя не получается чего-то достичь, – очень разочаровывающе. Но если ты это понимаешь, то чувствуешь себя более подготовленным», – сказал Аджар .

