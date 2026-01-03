2

Изак Аджар: «Мог бы позволить себе отдохнуть, но в чем смысл?»

Аджар рассказал о подготовке к сезону-2026.

Новичок «Ред Булл» поделился мыслями о повышении в основную команду, после того как провел дебютный сезон в «Ф-1» в «Рейсинг Буллз».

«Чтобы попасть в «Ред Булл», мне пришлось отлично выступить за «Рейсинг Буллз». Я не обращал внимание на то, чем занимались крупные фигуры – но теперь мой подход изменится.

Не могу дождаться, когда отправлюсь в Милтон-Кейнс и начну там работу. Весело не будет, но я уверен, что смогу изменить ситуацию к лучшему.

Болид пока не готов, и у нас есть только один доступный инструмент – симулятор. Так что работы много. Я мог бы позволить себе отдохнуть, но в чем смысл?

Цель – принять, что в первый месяц я буду медленнее [Макса Ферстаппена]. Думаю, с таким подходом будет очень непросто. Смотреть на данные и видеть, как у тебя не получается чего-то достичь, – очень разочаровывающе. Но если ты это понимаешь, то чувствуешь себя более подготовленным», – сказал Аджар.  

Выбираем лучшую гоночную ливрею 2025 года. Тут и авто, и мото
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРейсинг Буллз
logoРед Булл
logoИзак Аджар
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Изак Аджар: «У Ферстаппена нет пилотажного стиля. Он адаптируется к тому, что есть»
сегодня, 11:09
Себастьян Феттель о последних сезонах за «Феррари»: «Леклер был так полон энергии. Я же был избалован»
сегодня, 10:42
Логан Сарджент примет участие в «24 часах Дайтоны»
сегодня, 09:48
Оскар Пиастри: «Мне еще есть над чем работать. В некоторых ситуациях поступил бы иначе»
сегодня, 09:08
Хэмильтон ведет Met Gala и дизайнит коллекцию Dior. Как еще автоспорт влияет на моду?
сегодня, 06:00Спецпроект
Ральф Шумахер: «Меня критиковали, когда я сказал, что Хэмилтон не будет бороться за титул в «Феррари». Но так все и обернулось»
вчера, 17:56
Себастьян Феттель: «Сказал Хэмилтону учить итальянский язык. Это очень важно для лучшего понимания «Феррари»
вчера, 17:29
Директор «Форда»: «Не ожидал, что будем помогать «Ред Булл» с ДВС. Планы поменялись уже во время реализации программы»
вчера, 16:40
Брэд Питт о съемках фильма «Ф-1»: «Было чувство, будто мы ступили на святую землю»
вчера, 15:08
Николас Томбасис об износе планки: «Это решается созданием стандартной версии болида – но ФИА хочет, чтобы в «Ф-1» была борьба технологий»
вчера, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00