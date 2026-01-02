Ральф Шумахер: «Меня критиковали, когда я сказал, что Хэмилтон не будет бороться за титул в «Феррари». Но так все и обернулось»

Ральф Шумахер высказался о проблемах Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер считает, что трудности Льюиса Хэмилтона в «Феррари» связаны с ментальными проблемами британца.

«Ожидания были невероятными. Меня много критиковали, когда я сказал, что он не будет бороться за титул и что ему потребуется время, чтобы сравняться с [Шарлем ] Леклером. Именно так все и обернулось.

Тестов больше не будет. Зимние тесты могли помочь в прошлом, а мы слышим о том, что Льюису не нравится работа в симуляторе. И он все еще в поисках прошлых ощущений от пилотирования. Это подсказывает мне, что дело не в его возрасте. Это ментальная проблема.

Он больше не готов открываться. Мне знакомо эту чувство. Фредерик Вассер надеется, что Льюис сможет раскрыться в следующем году. Но думаю, что шансы невелики. Болид станет еще сложнее. Леклер способен с этим управиться. Хэмилтону же нужна стабильная задняя ось», – сказал эксперт.

