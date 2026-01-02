  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Меня критиковали, когда я сказал, что Хэмилтон не будет бороться за титул в «Феррари». Но так все и обернулось»
0

Ральф Шумахер: «Меня критиковали, когда я сказал, что Хэмилтон не будет бороться за титул в «Феррари». Но так все и обернулось»

Ральф Шумахер высказался о проблемах Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер считает, что трудности Льюиса Хэмилтона в «Феррари» связаны с ментальными проблемами британца.

«Ожидания были невероятными. Меня много критиковали, когда я сказал, что он не будет бороться за титул и что ему потребуется время, чтобы сравняться с [Шарлем] Леклером. Именно так все и обернулось.

Тестов больше не будет. Зимние тесты могли помочь в прошлом, а мы слышим о том, что Льюису не нравится работа в симуляторе. И он все еще в поисках прошлых ощущений от пилотирования. Это подсказывает мне, что дело не в его возрасте. Это ментальная проблема.

Он больше не готов открываться. Мне знакомо эту чувство. Фредерик Вассер надеется, что Льюис сможет раскрыться в следующем году. Но думаю, что шансы невелики. Болид станет еще сложнее. Леклер способен с этим управиться. Хэмилтону же нужна стабильная задняя ось», – сказал эксперт.  

Себастьян Феттель: «Сказал Хэмилтону учить итальянский язык. Это очень важно для лучшего понимания «Феррари»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoРальф Шумахер
logoФредерик Вассер
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Себастьян Феттель: «Сказал Хэмилтону учить итальянский язык. Это очень важно для лучшего понимания «Феррари»
сегодня, 17:29
Директор «Форда»: «Не ожидал, что будем помогать «Ред Булл» с ДВС. Планы поменялись уже во время реализации программы»
сегодня, 16:40
Брэд Питт о съемках фильма «Ф-1»: «Было чувство, будто мы ступили на святую землю»
сегодня, 15:08
Николас Томбасис об износе планки: «Это решается созданием стандартной версии болида – но ФИА хочет, чтобы в «Ф-1» была борьба технологий»
сегодня, 14:35
Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка»
сегодня, 13:42
Пэт Симондс о моторах 2026 года: «Похоже на ситуацию, когда вы пытаетесь получить скаковую лошадь, а выходит верблюд»
сегодня, 13:01
Чжоу Гуаньюй покинул должность резервиста «Феррари»
сегодня, 12:24
Хэмильтон ведет Met Gala и дизайнит коллекцию Dior. Как еще автоспорт влияет на моду?
сегодня, 12:00Спецпроект
Ромен Грожан: «Алонсо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет»
сегодня, 11:08
«Уильямс» показал новый логотип команды
сегодня, 10:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00