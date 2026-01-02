Директор «Форда»: «Не ожидал, что будем помогать «Ред Булл» с ДВС. Планы поменялись уже во время реализации программы»

В «Форде» объяснили, почему расширили сотрудничество с «Ред Булл».

Директор «Форда » Марк Рашбрук прояснил причины, по которым американская компания решила принять более активное участие в работе над мотором «Ред Булл ».

«Изначально мы концентрировались на электрической составляющей: на батарее, двигателе, инверторе, программном обеспечении и калибровочной плате. Это был изначальный список – и мы, конечно, все это сделали.

Но мы не ожидали, что будем заниматься ДВС – этого не было в наших приоритетах. Планы поменялись уже во время реализации программы, особенно после того, как изменились наши планы относительно развития серийных автомобилей.

Говоря о наших планах относительно серийных авто, мы продолжим выпускать их с ДВС, с полным гибридом и электромотором. Так что нам стало важно принять активное участие в работе над ДВС.

Пока мы работали над электрической частью, мы наблюдали за тем, как проходила работа над ДВС. Мы увидели возможность принять в этом участие, внести свой вклад», – сказал Рашбрук.

