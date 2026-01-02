Брэд Питт о съемках фильма «Ф-1»: «Было чувство, будто мы ступили на святую землю»

Брэд Питт поделился ощущениями от съемок фильма «Ф-1».

Актер Брэд Питт, исполнивший главную роль в блокбастере «Ф-1», рассказал о том, какие чувства испытывал во время съемок в рамках настоящих гоночных уик-эндов.

«Мои первые съемки прошли в Сильверстоуне – во время гоночного уик-энда перед 120 тысячами фанатов. Это было просто нереально. Совершенно нереально.

Помню, было чувство, будто мы ступили на святую землю. Мы пришли в очень уважаемый спорт, так что хотели убедиться, что никому не помешаем.

Мы должны были доказать «Ф-1», что сможем вклиниться в гоночный уик-энд так, чтобы не испортить программу серии, поскольку здесь требуется военная точность, все должно быть выверено до минуты. Из-за этого мы столкнулись с серьезным давлением», – сказал Питт.

