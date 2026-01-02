  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Брэд Питт о съемках фильма «Ф-1»: «Было чувство, будто мы ступили на святую землю»
0

Брэд Питт о съемках фильма «Ф-1»: «Было чувство, будто мы ступили на святую землю»

Брэд Питт поделился ощущениями от съемок фильма «Ф-1».

Актер Брэд Питт, исполнивший главную роль в блокбастере «Ф-1», рассказал о том, какие чувства испытывал во время съемок в рамках настоящих гоночных уик-эндов.

«Мои первые съемки прошли в Сильверстоуне – во время гоночного уик-энда перед 120 тысячами фанатов. Это было просто нереально. Совершенно нереально.

Помню, было чувство, будто мы ступили на святую землю. Мы пришли в очень уважаемый спорт, так что хотели убедиться, что никому не помешаем.

Мы должны были доказать «Ф-1», что сможем вклиниться в гоночный уик-энд так, чтобы не испортить программу серии, поскольку здесь требуется военная точность, все должно быть выверено до минуты. Из-за этого мы столкнулись с серьезным давлением», – сказал Питт.  

Стефано Доменикали о возможном сиквеле фильма «Ф-1»: «Никогда не говори «никогда»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Сильверстоун
фильмы
Брэд Питт
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Николас Томбасис об износе планки: «Это решается созданием стандартной версии болида – но ФИА хочет, чтобы в «Ф-1» была борьба технологий»
сегодня, 14:35
Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка»
сегодня, 13:42
Пэт Симондс о моторах 2026 года: «Похоже на ситуацию, когда вы пытаетесь получить скаковую лошадь, а выходит верблюд»
сегодня, 13:01
Чжоу Гуаньюй покинул должность резервиста «Феррари»
сегодня, 12:24
Хэмильтон ведет Met Gala и дизайнит коллекцию Dior. Как еще автоспорт влияет на моду?
сегодня, 12:00Спецпроект
Ромен Грожан: «Алонсо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет»
сегодня, 11:08
«Уильямс» показал новый логотип команды
сегодня, 10:28Фото
Ральф Шумахер: «Ферстаппен приобрел ауру, которой обладал Михаэль»
сегодня, 10:12
Дэймон Хилл: «Возможно, для Хэмилтона прошедший сезон был хуже 2021-го»
сегодня, 09:30
Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно»
сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00