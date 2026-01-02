  • Спортс
0

Николас Томбасис об износе планки: «Это решается созданием стандартной версии болида – но ФИА хочет, чтобы в «Ф-1» была борьба технологий»

В ФИА ответили на вопрос об износе планки в «Ф-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал ситуацию с износом планки под днищем болида, которая не раз приводила к дисквалификации команд в эпоху регламента 2022 года.

В частности, в прошедшем сезоне износ планки стал причиной дисквалификации «Феррари» в Китае и «Макларена» в Лас-Вегасе.

«Пожалуйста, не вырывайте эту фразу из общей картины, но все эти проблемы можно было бы решить, если бы мы пошли по пути создания более стандартной версии болида.

Можно было бы запросто перейти на машины «Формулы-2», которые обладали бы более высоким темпом – и тогда не было бы никакого галопирования, не возникало бы никаких технических лазеек и проблем с планкой.

Эти проблемы еще можно решить с помощью дополнительных предписаний. Но мы хотим, чтобы «Формула-1» была борьбой технологий. Мы не хотим, чтобы это превратилось в борьбу между одинаковыми машинами, которые отличаются только наклейками. Поэтому мы оставляем инженерам некоторую свободу действий.

Что касается именно планки, то там был еще один фактор. Разные команды придерживались разных подходов для решения проблем с надежностью, которые возникали из-за галопирования.

Если бы вы утвердили для команд единую конструкцию, то некоторые ответили бы: «Так нельзя, ведь если наш двигатель получит удар именно в этом месте, то он сломается». Система ERS и все прочее – нужно многое учесть, прежде чем представить стандартную систему», – сказал Томбасис.

Николас Томбасис о галопировании при регламенте 2022 года: «Это вина не только ФИА. Команды тоже виноваты»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
