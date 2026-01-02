  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка»
0

Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка»

Алонсо настроен оптимистично перед сезоном-2026.

Пилот «Астон Мартин» поделился ожиданиями от следующего сезона, который станет первым в рамках нового технического регламента.

«Мы переключились [на подготовку к 2026-му] в апреле – где-то так. Я полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка. У каждого появится шанс справиться лучше остальных.

Мы начнем с нуля – и это дает надежду. У нас готовы все средства, есть собственная аэротруба. «Хонда» будет поставлять нам моторы – причем только нам. Aramco, Эдриан Ньюи… У нас есть несколько поводов для оптимистичного настроя. Но в этом спорте очень высокий уровень конкуренции. Все способны хорошо справиться, так что увидим.

Я расслаблен. Впереди длинный чемпионат. Многое может произойти в первые три-четыре месяца, когда мы увидим машины и направления, которые выбрали другие команды. В первых двух-трех гонках ты многое узнаешь.

У нас есть нужные люди, нужные средства и атмосфера, чтобы провести хороший сезон. Так что все в наших руках», – отметил Алонсо.  

Пэт Симондс о моторах 2026 года: «Похоже на ситуацию, когда вы пытаетесь получить скаковую лошадь, а выходит верблюд»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
регламент
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoХонда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пэт Симондс о моторах 2026 года: «Похоже на ситуацию, когда вы пытаетесь получить скаковую лошадь, а выходит верблюд»
сегодня, 13:01
Чжоу Гуаньюй покинул должность резервиста «Феррари»
сегодня, 12:24
Хэмильтон ведет Met Gala и дизайнит коллекцию Dior. Как еще автоспорт влияет на моду?
сегодня, 12:00Спецпроект
Ромен Грожан: «Алонсо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет»
сегодня, 11:08
«Уильямс» показал новый логотип команды
сегодня, 10:28Фото
Ральф Шумахер: «Ферстаппен приобрел ауру, которой обладал Михаэль»
сегодня, 10:12
Дэймон Хилл: «Возможно, для Хэмилтона прошедший сезон был хуже 2021-го»
сегодня, 09:30
Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно»
сегодня, 08:51
«Ред Булл» представил обновленный логотип команды в «Ф-1»
сегодня, 08:23Фото
Оливер Бермэн о галопировании болидов: «Мне сложно почувствовать комфорт – особенно во время сна. Это просто больно»
вчера, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00