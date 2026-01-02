Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка»

Алонсо настроен оптимистично перед сезоном-2026.

Пилот «Астон Мартин » поделился ожиданиями от следующего сезона, который станет первым в рамках нового технического регламента.

«Мы переключились [на подготовку к 2026-му] в апреле – где-то так. Я полон оптимизма, поскольку это будет полная перезагрузка. У каждого появится шанс справиться лучше остальных.

Мы начнем с нуля – и это дает надежду. У нас готовы все средства, есть собственная аэротруба. «Хонда » будет поставлять нам моторы – причем только нам. Aramco, Эдриан Ньюи … У нас есть несколько поводов для оптимистичного настроя. Но в этом спорте очень высокий уровень конкуренции. Все способны хорошо справиться, так что увидим.

Я расслаблен. Впереди длинный чемпионат. Многое может произойти в первые три-четыре месяца, когда мы увидим машины и направления, которые выбрали другие команды. В первых двух-трех гонках ты многое узнаешь.

У нас есть нужные люди, нужные средства и атмосфера, чтобы провести хороший сезон. Так что все в наших руках», – отметил Алонсо .

