  • Пэт Симондс о моторах 2026 года: «Похоже на ситуацию, когда вы пытаетесь получить скаковую лошадь, а выходит верблюд»
0

Бывший технический директор «Ф-1» раскритиковал новые правила.

Исполнительный советник «Кадиллака» по инженерным вопросам Пэт Симондс считает моторный регламент 2026-го слишком большим компромиссом.

Ранее Симондс занимал должность технического директора «Ф-1», но покинул пост в мае 2024-го. Он принимал активное участие в разработке регламента 2022 года и частично успел поработать над новыми правилами.

«Немного огорчило, что «Формула-1» все меньше и меньше вовлекалась в работу над регламентом, которым все больше занималась ФИА. Такие изменения, как моторы 2026 года, – это не то, чего я хотел.

Когда мы работали над правилами 2022 года, то слушали мнение команд, однако все равно руководили процессом твердой рукой. Мы сказали им: «Хорошо, мы вас услышали, но мы все равно поступим так». При этом мы учли некоторые из их предложений.

Мы знали, что у каждого коллектива свои планы. В этом было мое преимущество, ведь я и сам провел много лет в качестве участника чемпионата. Так что мы были довольно непреклонны в своих желаниях.

Мотор 2026-го? Вероятно, я бы хотел получить иной результат. ФИА сказала, что хочет привлечь больше производителей. К сожалению, на мой взгляд, это больше похоже на ситуацию, когда вы пытаетесь получить скаковую лошадь, а выходит верблюд», – сказал Симондс.  

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Пэт Симондс
регламент
Кадиллак
logoФормула-1
