Чжоу Гуаньюй покинул должность резервиста «Феррари»
В «Феррари» попрощались с резервистом.
Команда «Феррари» объявила о прекращении сотрудничества с Чжоу Гуаньюем, который на протяжении 2025-го исполнял обязанности резервного пилота команды.
«Мы благодарны Чжоу Гуаньюю за преданность делу и вклад, который он внес в качестве резервного пилота «Феррари» в этом сезоне! Желаем ему всего наилучшего!», – написала Скудерия в соцсетях.
Чжоу Гуаньюй нацелен на возвращение в «Ф-1»: «После 2026-го будущее многих гонщиков окажется под вопросом, появятся возможности»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Феррари»
