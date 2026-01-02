0

Чжоу Гуаньюй покинул должность резервиста «Феррари»

В «Феррари» попрощались с резервистом.

Команда «Феррари» объявила о прекращении сотрудничества с Чжоу Гуаньюем, который на протяжении 2025-го исполнял обязанности резервного пилота команды.

«Мы благодарны Чжоу Гуаньюю за преданность делу и вклад, который он внес в качестве резервного пилота «Феррари» в этом сезоне! Желаем ему всего наилучшего!», – написала Скудерия в соцсетях.

Чжоу Гуаньюй нацелен на возвращение в «Ф-1»: «После 2026-го будущее многих гонщиков окажется под вопросом, появятся возможности»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Феррари»
