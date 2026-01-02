Ромен Грожан: «Алонсо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет»

Грожан выразил восхищение подходом Алонсо.

Бывший пилот «Ф-1» Ромен Грожан рассказал, чем его впечатлил Фернандо Алонсо .

«Фернандо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет. Он обладает все той же страстью, которая у него была, когда он стал чемпионом в 2005-м.

Это впечатляет. Он очень грамотно планирует свой график, расписание и поездки. Все готово уже в самом начале года, так что он знает, насколько гладко все пройдет. Думаю, отчасти именно поэтому он так долго остается в форме.

Очень впечатляющий пилот. Всегда готов к работе. Когда машина хороша, вы можете положиться на Фернандо», – отметил Грожан.

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед

