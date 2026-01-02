  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ромен Грожан: «Алонсо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет»
1

Ромен Грожан: «Алонсо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет»

Грожан выразил восхищение подходом Алонсо.

Бывший пилот «Ф-1» Ромен Грожан рассказал, чем его впечатлил Фернандо Алонсо.  

«Фернандо как будто 25 лет. По крайней мере, в душе он никогда не стареет. Он обладает все той же страстью, которая у него была, когда он стал чемпионом в 2005-м.

Это впечатляет. Он очень грамотно планирует свой график, расписание и поездки. Все готово уже в самом начале года, так что он знает, насколько гладко все пройдет. Думаю, отчасти именно поэтому он так долго остается в форме.

Очень впечатляющий пилот. Всегда готов к работе. Когда машина хороша, вы можете положиться на Фернандо», – отметил Грожан.

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoРомен Грожан
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хэмильтон ведет Met Gala и дизайнит коллекцию Dior. Как еще автоспорт влияет на моду?
20 минут назадСпецпроект
«Уильямс» показал новый логотип команды
сегодня, 10:28Фото
Ральф Шумахер: «Ферстаппен приобрел ауру, которой обладал Михаэль»
сегодня, 10:12
Дэймон Хилл: «Возможно, для Хэмилтона прошедший сезон был хуже 2021-го»
сегодня, 09:30
Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно»
сегодня, 08:51
«Ред Булл» представил обновленный логотип команды в «Ф-1»
сегодня, 08:23Фото
Оливер Бермэн о галопировании болидов: «Мне сложно почувствовать комфорт – особенно во время сна. Это просто больно»
вчера, 17:48
Менеджер Ферстаппена: «В 2025-м Ферстаппен получил заслуженное международное признание»
вчера, 17:28
Джонни Херберт: «Норрис – один из величайших пилотов «Ф-1». И он станет еще лучше»
вчера, 16:53
Фредерик Вассер о критике со стороны пилотов «Феррари»: «Для меня главное, чтобы гонщик помогал команде прогрессировать»
вчера, 16:08
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00