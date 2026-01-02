Ральф Шумахер: «Ферстаппен приобрел ауру, которой обладал Михаэль»

Брат Шумахера увидел в Ферстаппене черты Михаэля.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер считает, что в 2025-м проявилось определенное сходство между его братом Михаэлем и Максом Ферстаппеном .

«Макс способен выжимать из машины невероятный темп – мы видели это на фоне Юки Цуноды или Лиама Лоусона. Но это также большая заслуга команды – и именно это изменило Макса.

Он приобрел это новое качество, эту способность, ауру, которой обладал Михаэль, – способность объединять команду вокруг себя, вести ее вперед и вдохновлять. Очень важно, чтобы люди рядом были готовы пройти через огонь ради вас. Теперь у Макса есть и этот ген Михаэля», – подчеркнул Ральф.

«Феррари» Шумахера – величайшая команда «Ф-1». Ее остановили специально

