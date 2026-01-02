Дэймон Хилл: «Возможно, для Хэмилтона прошедший сезон был хуже 2021-го»
Хилл высказался о трудностях пилотов «Феррари».
Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением касательно выступлений пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в сезоне-2025.
«Не думаю, что кто-то может посмотреть на результаты Шарля и не прийти к выводу, что он невероятно быстрый пилот, обладающий потенциалом стать чемпионом. Ему просто нужно дать хорошую машину.
Льюис же хорошо провел гонку [в Абу-Даби]. Он финишировал в очках – однако это не тот сезон, на который он будет оглядываться. Возможно, для него этот год был хуже 2021-го. Тогда он тоже был очень разочарован – но этот сезон стал для Льюиса настоящей пыткой», – сказал Хилл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
