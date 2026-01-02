  • Спортс
  • Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно»
5

Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно»

Херберт назвал особенность титула Норриса.

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт считает, что чемпионство Ландо Норриса ценно тем, что гонщику «Макларена» удалось победить Макса Ферстаппена.

«Мы еще явно не видели лучшую версию Ландо. Но мы всегда должны помнить, что говорим о Максе как об одном из лучших пилотов в истории – и в этом году Ландо заставил его серьезно понервничать.

Это говорит о том, что Норрис движется в правильном направлении, заставляя Макса напрягаться. Это очень мощно. Подобное демонстрирует, насколько Ландо хорош», – заявил Херберт.  

Джонни Херберт: «Норрис – один из величайших пилотов «Ф-1». И он станет еще лучше»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
