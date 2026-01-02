Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно»

Херберт назвал особенность титула Норриса.

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт считает, что чемпионство Ландо Норриса ценно тем, что гонщику «Макларена » удалось победить Макса Ферстаппена .

«Мы еще явно не видели лучшую версию Ландо. Но мы всегда должны помнить, что говорим о Максе как об одном из лучших пилотов в истории – и в этом году Ландо заставил его серьезно понервничать.

Это говорит о том, что Норрис движется в правильном направлении, заставляя Макса напрягаться. Это очень мощно. Подобное демонстрирует, насколько Ландо хорош», – заявил Херберт.

Джонни Херберт: «Норрис – один из величайших пилотов «Ф-1». И он станет еще лучше»

