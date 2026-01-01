Оливер Бермэн о галопировании болидов: «Мне сложно почувствовать комфорт – особенно во время сна. Это просто больно»

Бермэн назвал главную проблему болидов «Ф-1» прошедшего регламента.

Пилот «Хааса » рассказал, что галопирование стало для него главной проблемой в «Ф-1» из-за возникшей боли в спине.

«Все дело в жесткости. Мне сложно почувствовать комфорт – особенно во время сна. Это просто больно. Ты просто считаешь эти последние 15 кругов гонки и хочешь, чтобы все это закончилось, потому что боль довольно сильная.

Самое сложное – проезжать повороты, ведь именно здесь сталкиваешься с самой серьезной нагрузкой. Обычно ты получаешь возможность передохнуть и восстановить концентрацию на прямых – но и здесь ты постоянно подпрыгиваешь.

По ходу гонки нет возможности отдохнуть – это самое трудное. И именно это ужасно. Надеюсь, в 2026-м все будет по-другому», – сказал Бермэн .

