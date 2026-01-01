  • Спортс
  • Менеджер Ферстаппена: «В 2025-м Ферстаппен получил заслуженное международное признание»
Менеджер Ферстаппена: «В 2025-м Ферстаппен получил заслуженное международное признание»

Менеджер Ферстаппена поделился мнением о выступлениях Макса в 2025-м.

Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена, оценил результаты нидерландца в сезоне-2025.

«Заметно, что Макс получил заслуженное международное признание. Его выступления в этом сезоне действительно захватили воображение.

Мы уже какое-то время говорим, что он исключительный талант, когда дело доходит до четырехколесной техники – но в этом сезоне, если учитывать все обстоятельства, он продемонстрировал нечто феноменальное. Здорово, что теперь все видят [талант Ферстаппена].

Был ли этот сезон лучше 2023-го, когда он выиграл 19 гонок из 22? В этом году ему пришлось пройти длинный путь», – отметил Вермюлен.

Менеджер Ферстаппена: «С таким болидом Норрис должен был стать чемпионом гораздо раньше»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Раймонд Вермюлен
logoФормула-1
