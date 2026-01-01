Джонни Херберт: «Норрис – один из величайших пилотов «Ф-1». И он станет еще лучше»

Херберт оценил уровень выступлений Норриса.

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт поделился мнением о Ландо Норрисе , который выиграл первый титул в чемпионате по итогам сезона-2025.

«Ландо – один из величайших пилотов «Ф-1». Но станет ли он лучше? Думаю, что да. Как говорил Макс [Ферстаппен], Ландо показал высокий уровень – и он все еще продолжает прогрессировать.

Норрис довольно поздно раскрыл свой потенциал – думаю, он достигнет пика ближе к 30 годам. Опыт победы в чемпионате позволит ему ментально выйти на новый уровень. Он будет становиться лишь сильнее.

Ему только 26 – мне кажется, еще 4-5 лет он будет демонстрировать пиковые результаты. Какое место он занимает среди всех чемпионов? Что ж, он довольно высоко», – отметил Херберт.

