Фредерик Вассер о критике со стороны пилотов «Феррари»: «Для меня главное, чтобы гонщик помогал команде прогрессировать»

Вассер высказался о недовольстве пилотов «Феррари» результатами в сезоне-2025.

Руководитель «Феррари» отметил, что с пониманием относится к критике со стороны Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона , которые на протяжении сезона-2025 не раз проявляли недовольство положением Скудерии.

«Не обращаю внимание на реакции пилотов в зоне интервью с прессой. Честно говоря, это касается и их реакций по микрофону, когда они говорят что-то по радио за рулем.

В зоне общения с прессой они оказываются спустя пять минут, после того как вылезли из машины. Порой результаты получаются невпечатляющими из-за пары сотых, и вы задаете вопросы – и я могу это понять – которые парни воспринимают несколько эмоционально.

Они отвечают, мол, да, нет… И им просто хочется вернуться в технический отдел и поговорить с инженерами, чтобы выяснить, почему все сложилось именно так.

По правде говоря, для меня самое главное, чтобы пилот помогал команде прогрессировать. Нужно, чтобы все работали вместе, чтобы достичь более высоких результатов. Порой гонщики ведут себя эмоционально по радио. Но это все зависит от них…» – сказал Вассер .

