  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лоран Мекьес: «В «Ред Булл» хотели бы, чтобы Аджар продолжил выступать в том же духе»
0

Лоран Мекьес: «В «Ред Булл» хотели бы, чтобы Аджар продолжил выступать в том же духе»

Мекьес поделился ожиданиями от выступлений Аджара за «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал повышение Изака Аджара в основную команду после его дебютного сезона в «Ф-1» в составе «Рейсинг Буллз».

«Изак провел невероятный первый сезон [в «Формуле-1»]. Без сомнений, его старт получился выдающимся – с точки зрения того, с чего он начинал в январе.

Мы верим не только в природный талант, но и в способность пилотов к прогрессу. Мы видели, как много чемпионов становились лучше на протяжении нескольких лет, вытворяя с машиной то, чего они не делали в прошлых гонках.

В этом году Изак тоже продемонстрировал [такую способность]. Мы видели, как он вытворял за рулем то, чего не делал еще три гонки назад.

Отвечая на вопрос о наших ожиданиях, мы бы хотели, чтобы он продолжил выступать в том же духе. Но мы не рассматриваем это как конечную точку. Мы видим в этом еще одно начало для него, возможность продолжить прогресс, продолжить нас удивлять.

В его второй сезон мы ожидаем увидеть то же самое. То же самое касается третьего и четвертого года. Так выглядит своего рода наш совместный путь», – отметил Мекьес.

«Ф-1» раскалывает читерский скандал – кто же станет фаворитом в 2026-м?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoФормула-1
logoИзак Аджар
logoЛоран Мекьес
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер о критике со стороны пилотов «Феррари»: «Для меня главное, чтобы гонщик помогал команде прогрессировать»
40 минут назад
Стефано Доменикали о возможном сиквеле фильма «Ф-1»: «Никогда не говори «никогда»
сегодня, 14:09
Кими Антонелли о сезоне-2025: «Потерял два-три месяца прогресса из-за новой подвески»
сегодня, 13:41
«Мерседес» обновил логотип команды «Ф-1»
сегодня, 12:59Фото
Менеджер Ферстаппена: «С таким болидом Норрис должен был стать чемпионом гораздо раньше»
сегодня, 12:29
Ферстаппен подарил Пересу шлем с надписью: «Спасибо за то, что ты отличный напарник и друг»
сегодня, 10:51Фото
Николас Томбасис о галопировании при регламенте 2022 года: «Это вина не только ФИА. Команды тоже виноваты»
сегодня, 10:25
«Хаас» показал новый логотип в связи со сменой титульного спонсора
сегодня, 09:34Фото
Джеймс Воулз: «Сильно сомневаюсь, что «Феррари» окажется в трудном положении в 2026-м»
сегодня, 09:10
Ландо Норрис: «Если кто и сможет вернуться после тяжелого периода, то это сэр Хэмилтон. Хотел бы почаще бороться с ним»
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00