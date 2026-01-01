Лоран Мекьес: «В «Ред Булл» хотели бы, чтобы Аджар продолжил выступать в том же духе»

Мекьес поделился ожиданиями от выступлений Аджара за «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » прокомментировал повышение Изака Аджара в основную команду после его дебютного сезона в «Ф-1» в составе «Рейсинг Буллз».

«Изак провел невероятный первый сезон [в «Формуле-1»]. Без сомнений, его старт получился выдающимся – с точки зрения того, с чего он начинал в январе.

Мы верим не только в природный талант, но и в способность пилотов к прогрессу. Мы видели, как много чемпионов становились лучше на протяжении нескольких лет, вытворяя с машиной то, чего они не делали в прошлых гонках.

В этом году Изак тоже продемонстрировал [такую способность]. Мы видели, как он вытворял за рулем то, чего не делал еще три гонки назад.

Отвечая на вопрос о наших ожиданиях, мы бы хотели, чтобы он продолжил выступать в том же духе. Но мы не рассматриваем это как конечную точку. Мы видим в этом еще одно начало для него, возможность продолжить прогресс, продолжить нас удивлять.

В его второй сезон мы ожидаем увидеть то же самое. То же самое касается третьего и четвертого года. Так выглядит своего рода наш совместный путь», – отметил Мекьес.

