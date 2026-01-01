Стефано Доменикали о возможном сиквеле фильма «Ф-1»: «Никогда не говори «никогда»
Доменикали оценил идею о сиквеле фильма «Ф-1».
Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали ответил на вопрос о возможном сиквеле фильма про гоночную серию.
«Что ж, никогда не говори «никогда». Мы работаем над планом. Следующий фильм должен получиться убедительным, аутентичным и свежим», – сказал Доменикали.
Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
