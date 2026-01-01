  • Спортс
Кими Антонелли о сезоне-2025: «Потерял два-три месяца прогресса из-за новой подвески»

Антонелли рассказал, чем остался недоволен после сезона-2025.

Пилот «Мерседеса» высказался о проблемах, с которыми столкнулся по ходу сезона-2025.

В Имоле команда установила новую заднюю подвеску в попытке улучшить темп на низких скоростях и разобраться с проблемами с температурой задних шин.

Однако изменение привело к тому, что болид лишился стабильности – из-за чего Антонелли испытывал трудности на протяжении нескольких гонок, пока в «Мерседесе» не приняли решение вернуться к прежней версии подвески.

«Думаю, я потерял два-три месяца прогресса. Очевидно, мне было сложнее справиться с поведением задней оси, чем Джорджу [Расселлу]. Мне было труднее адаптировать свой пилотажный стиль.

Это был сложный период, поскольку я то и дело терял уверенность, испытывая невероятное напряжение от пилотирования. Мне было очень трудно добиться прогресса.

Если бы мне удалось лучше адаптироваться или если бы я раньше вернулся к другой подвеске, то, возможно, все сложилось бы по-другому. Я смог бы вернуться в ритм уже к концу европейской части сезона или к его середине», – отметил Антонелли.

«Мерседес» обновил логотип команды «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
