Менеджер Ферстаппена: «С таким болидом Норрис должен был стать чемпионом гораздо раньше»
Менеджер Ферстаппена резко высказался о чемпионстве Норриса.
Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена, поделился мнением о борьбе за титул в «Ф-1» в прошедшем сезоне-2025.
«Этот сезон стал произведением искусства, которое создал Макс. Ему удалось полностью перевернуть ситуацию. В начале года мы с «Ред Булл» провели несколько очень плохих уик-эндов – и это подвело нас в конце сезона.
Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, «Макларен» допустил очень много ошибок. С таким болидом [Ландо] Норрис должен был стать чемпионом гораздо раньше», – считает Вермюлен.
Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
