Менеджер Ферстаппена: «С таким болидом Норрис должен был стать чемпионом гораздо раньше»

Менеджер Ферстаппена резко высказался о чемпионстве Норриса.

Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена , поделился мнением о борьбе за титул в «Ф-1» в прошедшем сезоне-2025.

«Этот сезон стал произведением искусства, которое создал Макс. Ему удалось полностью перевернуть ситуацию. В начале года мы с «Ред Булл » провели несколько очень плохих уик-эндов – и это подвело нас в конце сезона.

Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, «Макларен» допустил очень много ошибок. С таким болидом [Ландо ] Норрис должен был стать чемпионом гораздо раньше», – считает Вермюлен.

