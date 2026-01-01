Ферстаппен подарил Пересу шлем с надписью: «Спасибо за то, что ты отличный напарник и друг»

Ферстаппен сделал подарок бывшему напарнику Пересу.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подарил шлем Серхио Пересу , который был напарником нидерландца с 2021 по 2024 год.

На визоре четырехкратный чемпион «Ф-1» написал: «Спасибо за то, что ты отличный напарник и друг».

Мексиканец пропустил прошедший сезон, однако вернется в грядущем в составе новой команды – «Кадиллак ».

Фото: соцсети Серхио Переса

