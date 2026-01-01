  • Спортс
  • Николас Томбасис о галопировании при регламенте 2022 года: «Это вина не только ФИА. Команды тоже виноваты»
0

Николас Томбасис о галопировании при регламенте 2022 года: «Это вина не только ФИА. Команды тоже виноваты»

В ФИА признали ошибку в правилах 2022 года.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис согласился с тем, что в федерации недооценили важность дорожного просвета при составлении регламента 2022 года.

С первых тестов в рамках этих правил команды столкнулись с проблемой в виде так называемого галопирования: болид регулярно подпрыгивал при слишком низком клиренсе – к которому команды стремились из-за «граунд-эффекта».

«Тот факт, что оптимальный дорожный просвет оказался настолько низким, – это упущение в регламенте 2022 года. Мы упустили этот момент – и это не только наша вина. Команды тоже виноваты. Во время всех обсуждений никто не поднял этот вопрос. Проблема стала очевидна, когда вот-вот должен был начаться сезон. Менять правила было уже поздно.

Возникшее галопирование, которое хоть и не исчезло полностью, но все же [со временем] стало реже проявляться, оказалось для нас неожиданностью. Жаль, что мы не справились лучше.

Могла ли решиться проблема, если бы мы дали командам меньше свободы при проектировании подвески? Мы не считаем, что изменения в подвеске сильно повлияли бы на ситуацию. Вероятно, это позволило бы командам применить иные подходы – но не думаю, что упрощение подвески оказало бы значительный эффект.

[В следующем сезоне] вряд ли возникнет нечто подобное, поскольку днище станет более ровным. В случае с новой машиной уменьшение дорожного просвета не позволит увеличить прижимную силу так же, как в ситуации с прошлогодней. Мы уверены, это снизит вероятность возникновения галопирования.

Когда болиды впервые выедут на трассу, то я не исключаю, что команды столкнулся с определенными проблемами. Но новые правила идут немного в другом направлении. Команды хорошо справились в решением этой проблемы [с галопированием] при работе над болидами прошлого поколения – так что дальше все должно быть гораздо проще», – сказал Томбасис.

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoФИА
Николас Томбасис
регламент
