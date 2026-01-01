«Хаас» показал новый логотип в связи со сменой титульного спонсора
«Хаас» сменил официальный логотип.
Команда «Хаас» продемонстрировала новый логотип, который подчеркнул смену титульного спонсора.
С 2023-го титульным спонсором коллектива была компания MoneyGram, однако теперь американский коллектив сотрудничает с гоночным подразделением «Тойоты» – Toyota Gazoo Racing (TGR).
С 2026-го команда будет выступать как TGR Haas F1 Team.
Фото: соцсети «Хааса»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Хааса»
