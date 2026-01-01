Фото
«Хаас» показал новый логотип в связи со сменой титульного спонсора

«Хаас» сменил официальный логотип.

Команда «Хаас» продемонстрировала новый логотип, который подчеркнул смену титульного спонсора.

С 2023-го титульным спонсором коллектива была компания MoneyGram, однако теперь американский коллектив сотрудничает с гоночным подразделением «Тойоты» – Toyota Gazoo Racing (TGR).

С 2026-го команда будет выступать как TGR Haas F1 Team.

Фото: соцсети «Хааса»

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Хааса»
logoХаас
logoТойота
logoФормула-1
