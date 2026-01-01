Джеймс Воулз: «Сильно сомневаюсь, что «Феррари» окажется в трудном положении в 2026-м»

Воулз высказался о шансах конкурентов добиться успеха в 2026-м.

Руководитель «Уильямса » поделился мнением о положении в грядущем сезоне-2026. В частности, он отметил, что не стоит завышать ожидания от мотора «Мерседеса ».

«Не думаю, что мы увидим повтор 2014-го, когда команды, использовавшие двигатель «Мерседеса», оказались впереди всех. Ни один моторист не знает, где окажется с точки зрения производительности, когда начнется сезон.

Создается некий нарратив, согласно которому в плане мощности будут действительно большие отличия – но это лишь предположения.

Сильно сомневаюсь, что «Феррари» окажется в трудном положении. Они очень хороши. «Хонда » тоже создавала блестящие силовые установки в последние годы. Что касается нас, то попадание в первую тройку превзошло бы наши ожидания», – подчеркнул Воулз.

