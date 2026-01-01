  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Если кто и сможет вернуться после тяжелого периода, то это сэр Хэмилтон. Хотел бы почаще бороться с ним»
1

Ландо Норрис: «Если кто и сможет вернуться после тяжелого периода, то это сэр Хэмилтон. Хотел бы почаще бороться с ним»

Норрис рассказал о желании, связанным с сезоном-2026.

Пилот «Макларена» признался, что в следующем сезоне хотел бы чаще бороться с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, который за весь 2025-й ни разу не добрался до подиума.

«Я бы хотел немного больше бороться с Льюисом. Хэмилтон доказал, что он, вероятно, один из величайших пилотов за всю историю. Все знают, что если кто и сможет вернуться после тяжелого периода, то это сэр Хэмилтон.

Я бы хотел почаще бороться с ним. Соперничать с тем, кто считается одним из лучших в мире, это всегда привилегия. В пелотоне много таких сильных пилотов. Есть Фернандо [Алонсо], Льюис, Макс [Ферстаппен]… Многие из нас хотят пойти по их стопам.

В следующем сезоне шанс будет у всех. Все с нетерпением ждут его начала. Соперники постараются отобрать у меня титул, а я хочу попробовать его сохранить. Не могу дождаться начала борьбы», – поделился Норрис.

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
