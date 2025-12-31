  • Спортс
  • Роберт Шварцман: «2025-й заставил меня выйти из зоны комфорта. Поул к «Инди-500» запомню навсегда»
0

Роберт Шварцман: «2025-й заставил меня выйти из зоны комфорта. Поул к «Инди-500» запомню навсегда»

Шварцман посвятил пост поулу в Индианаполисе и уходящему году.

Пилот «Индикара» Роберт Шварцман, завоевавший поул-позицию к гонке «500 миль Индианаполиса», высказался о завершающемся годе.

«2025-й заставил меня выйти из зоны комфорта во многих смыслах.

Это был год уроков – через отношения, которые начинались, продолжались или заканчивались, новую среду, столько всего неизвестного!

Не всегда было просто, но я продолжал двигаться дальше, преодолевал и считаю, что это само по себе успех.

Он принес захватывающую главу на трассе – поул-позицию, которую я запомню навсегда.

А также музыку – еще одну поул-позицию – и время для того, чтобы размышлять и создавать.

Спасибо всем вам за этот путь и поддержку в этом году.

Желаю всем отличного и более сильного 2026 года», – написал пилот.

Как дела у наших гонщиков? Доминатор в картинге, Шварцман с историческим поулом, Квят проиграл гонку ИИ

Поул Шварцмана в «Инди-500» – редчайшее достижение. Вот детали успеха нашего пилота

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Роберта Шварцмана
logoРоберт Шварцман
500 миль Индианаполиса
logoИндикар
