Кими Антонелли: «Надеюсь, 2026-й сложится как 2014-й. Это была бы мечта!»

Антонелли признался, что мечтает о повторении сезона-2014.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил о желательном сценарии для его команды в 2026 году.

«Надеюсь, сложится как в 2014-м. Это была бы мечта!

Но кто знает. Думаю, сейчас смена регламента даже более серьезная, чем в 2014-м: шасси, аэродинамика, все меняется. Однако я верю в «Мерседес» и в работу, которую проделывает команда.

Я провел некоторое время на базе, видел прогресс в аэротрубе, видел прогресс на испытательных стендах. Все выглядит многообещающе, но мы не знаем, чем заняты соперники», – заявил итальянец.

