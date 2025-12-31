Кими Антонелли: «Надеюсь, 2026-й сложится как 2014-й. Это была бы мечта!»
Антонелли признался, что мечтает о повторении сезона-2014.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил о желательном сценарии для его команды в 2026 году.
«Надеюсь, сложится как в 2014-м. Это была бы мечта!
Но кто знает. Думаю, сейчас смена регламента даже более серьезная, чем в 2014-м: шасси, аэродинамика, все меняется. Однако я верю в «Мерседес» и в работу, которую проделывает команда.
Я провел некоторое время на базе, видел прогресс в аэротрубе, видел прогресс на испытательных стендах. Все выглядит многообещающе, но мы не знаем, чем заняты соперники», – заявил итальянец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
