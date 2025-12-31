Ландо Норрис: «2025-й. Лучший пока что»
Норрис посвятил пост году, когда стал чемпионом.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис попрощался с 2025 годом.
«2025-й. Лучший пока что», – написал новый чемпион «Формулы-1», приложив несколько фото.
Фото: соцсети Ландо Норриса
Опубликовал: Михаил Ширяев
