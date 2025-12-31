«У Кубицы слишком большой нос, сказал Уитмарш». Журналист Бишоп о несостоявшемся переходе Роберта в «Макларен»

Бишоп рассказал, как нос Кубицы стал препятствием для перехода в «Макларен».

Журналист Мэтт Бишоп, ранее работавший в «Макларене », поделился историей о несостоявшемся переходе Роберта Кубицы в британскую команду в 2008 году – якобы боссу Мартину Уитмаршу не понравился нос поляка.

«Помню, Уитмарш сказал, что одной из проблем с Кубицей как возможным пилотом «Макларена» на сезон-2008 стало то, что у него слишком большой нос. Он так сказал.

Была ли проблема аэродинамической или эстетической? Эстетической, полагаю! Наверное, он шутил, если откровенно. Если ты слушаешь, Мартин – уверен, это не так – возможно, ты можешь связаться с нами и объяснить. Но, думаю, он шутил.

Хотя Мартин иногда был забавным в этом смысле. Он считал, что гонщики должны выглядеть определенным образом. И, конечно, он научился этому у Рона [Денниса], который всегда очень строго относился к внешнему виду пилотов. Но надо отдать должное Рону – я никогда не слышал, чтобы он жаловался на нос Роберта», – подчеркнул Бишоп в подкасте And Colossally That’s History!

