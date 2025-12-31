  • Спортс
  • Нельсон Пике-младший: «Алонсо все еще считает, что способен стать чемпионом в 2026-м. Возраст его не волнует»
1

Нельсон Пике-младший: «Алонсо все еще считает, что способен стать чемпионом в 2026-м. Возраст его не волнует»

Пике высказался о стремлении Алонсо к третьему титулу.

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший сообщил, что думает о перспективах 44-летнего гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Его не волнует возраст – это его не тяготит. Он все еще хочет побеждать изо всех сил. Это невероятно – огонь, который у него внутри. Он уходит из «Ф-1» и гоняется в «Дакаре», «Инди-500», WRC. А затем возвращается в «Ф-1» и до сих пор показывает скорость.

Он особенный, это очевидно. Это видно по его глазам и языку тела. Фернандо по-прежнему хочет побеждать так, словно это его первый день в «Ф-1». Он все еще считает, что способен стать чемпионом мира в следующем году.

Фернандо делает все абсолютно естественно. Это чистый талант. Когда я делил с ним боксы, никогда не видел, чтобы он проводил часы, изучая данные. Его дело – просто сесть в болид и поехать. Он не сходил с ума, проводя часы перед компьютером, как какой-нибудь гик», – высказался бразилец в подкасте Pelas Pistas.

Флавио Бриаторе: «Алонсо должен был выиграть 6 или 8 титулов»

Нельсон Пике-младший: «Стролл был рядом с Феттелем, но даже не близок к уровню Алонсо»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoФернандо Алонсо
500 миль Индианаполиса
logoАстон Мартин
logoралли Дакар
чемпионат мира по ралли
logoНельсон Пике-младший
logoФормула-1
