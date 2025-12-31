Видео
«Астон Мартин» показал, как впервые завел мотор болида-2026

«Астон Мартин» выложил видео с первого запуска двигателя на машине AMR26.

С сезона-2026 британская команда будет использовать моторы «Хонды».

Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости

Босс «Хонды» Ватанабе: «Философия «единой команды» важна. Компания не рассматривает других клиентов и сосредоточена на «Астон Мартин»

Видео: соцсети команды «Астон Мартин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
