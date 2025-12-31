«Астон Мартин» показал, как впервые завел мотор болида-2026
«Астон Мартин» выложил видео с первого запуска двигателя на машине AMR26.
С сезона-2026 британская команда будет использовать моторы «Хонды».
Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости
Босс «Хонды» Ватанабе: «Философия «единой команды» важна. Компания не рассматривает других клиентов и сосредоточена на «Астон Мартин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
