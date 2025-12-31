Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен в другой лиге в сравнении с Феттелем»

Штайнер не стал ставить Феттеля и Ферстаппена на один уровень.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер сравнил двух четырехкратных чемпионов «Формулы-1» в составе «Ред Булл» – Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

«Феттель всегда был в доминирующей машине, а Макс продемонстрировал, что способен побеждать и без этого. Уверен, в этом году «Ред Булл » не был лучшим болидом. И в прошлом тоже, а Макс выиграл тогда и финишировал вторым в этом году.

Как бы я ни уважал Феттеля, но не сказал бы, что Феттель пришел в «Феррари » и сдвинул все с мертвой точки. Да, он выигрывал гонки, однако это не история успеха Михаэля [Шумахера].

Считаю, Макс просто в другой лиге», – отметил эксперт.

